Испания в начале года столкнулась с штормом "Филомена", который стал самым сильным в стране за последние 50 лет. От непогоды пострадали сразу несколько регионов страны, в том числе и столица Мадрид. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Фотографиями последствий стихии поделились пользователи соцсетей и издание El Pais.

Аэропорт Мадрид-Барахас закрыт, отменены все поезда, направлявшиеся в столицу, несколько автотрасс перекрыто.

По прогнозу синоптиков, в Мадриде высота снежного покрова в ближайшие сутки достигнет 20 сантиметров.

Два человека замерзли насмерть в городе Сарсалехо, к северо-западу от Мадрида, и в восточном городе Калатаюд в провинции Сарагоса. Еще два человека, ехавших в машине, стали жертвами затоплений недалеко от Малаги на юге страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал жителей оставаться дома и придерживаться инструкций экстренных служб. В свою очередь король Фелипе и королева Летиция призвали подданных проявлять осторожность.

На центральной площади Пуэрта-дель-Соль тем временем собрались желающие полюбоваться заснеженным Мадридом.







Видео: YouTube/ Global Eye Zation

По случаю снегопада жители Мадрида достали лыжи.

Государственное метеорологическое агентство сообщило, что в субботу в Мадриде выпало 20-30 сантиметров снега, что стало максимальным показателем с 1971 года.

"Необходимо отложить любые перемещения, которых можно избежать, из соображений безопасности, и чтобы не прерывать работу дорожных служб... Сейчас самое главное - обеспечить функционирование базовых сервисов и критической инфраструктуры", - заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Тем временем температура воздуха начала снижаться. Ожидается, что в отдельных районах 12 января может быть до -13 градусов по Цельсию.

Ранее правительство Испании отправило специальные конвои с вакциной от Covid-19 в районы, которые оказали заблокированы из-за снегопадов.

Напомним, что 6 января в Испании температура воздуха опустилась до -34,1 градуса. Это национальный рекорд за весь период наблюдений.

Ранее мы писали, что на Москву надвигаются аномальные морозы. Спустя пару дней сильный холод и снегопады переместятся в Киев.

Также мы рассказывали, когда ожидать пика морозов в Украине.