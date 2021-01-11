Палата представителей конгресса Соединенных Штатов опубликовала проект резолюции об импичменте нынешнего президента Дональда Трампа. Согласно документу, он обвиняется в подстрекательстве к восстанию, которое устроили его сторонники в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом. Кроме того документ запрещает Трампу занимать выборные должности в будущем.

Об этом сообщает и публикует документ CNN в понедельник, 11 января.

В нем говорится, что "президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты". По мнению авторов, нынешний президент своими действиями показал, что он останется "угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции".

Вопрос об импичменте рассмотрят 13 и 14 января. Если Трампу объявят импичмент до истечения срока его полномочий - 20 января - он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

На новость об обнародовании проекта резолюции об импичменте Трампа отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"В США обнародован проект постановления об импичменте президента за подстрекательство к насилию и мятежу. И из его текста становится понятно для чего, собственно, тема и появилась за две недели до импичмента - проект резолюции запрещает Трампу занимать выборные должности в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, проект резолюции об импичменте 7 января подготовили конгрессмены-демократы Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин.

Позже появился еще один проект о судебном обвинении и отстранении Трампа от власти.