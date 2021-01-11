На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Инцидент произошел в понедельник, 11 января, около 15:30 в районе населенного пункта Пески, в результате обстрела со стороны противника.

Об этом сообщается в телеграм-канале Украинской делегации для участия в ТКГ.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 декабря на Донбассе в результате обстрела был ранен военнослужащий ВСУ. Украина направила в СММ ОБСЕ специальную ноту.

Также мы сообщали, что украинский военный открыл стрельбу по сослуживцу в Луганской области и выдал инцидент за случайность.