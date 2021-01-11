"Укрзализныця", которая перекрасит вагоны поездов, в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. планирует запустить чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram, чтобы с их помощью продавать билеты. Более подробная информация о данном проекте появится после проведения соответствующей пресс-конференции.

Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 11 января.

По ее данным, чат-бот будет запущен на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Во вторник, 12 января, состоится пресс-конференция, на которой руководство компании представит этот проект общественности.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" с марта будет ежемесячно поднимать цены на билеты, что принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

Также сообщали о том, УЗ продала миллион билетов на новогодние поезда. Однако трафик сократился до 65% от прошлого года.