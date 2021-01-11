С начала локдауна в Украине, который наступил с пятницы, 8 января, правоохранители выявили нарушения карантинных ограничений в работе более 1,5 тысячи заведений.

"За три дня полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 субъектов. В частности 1314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центров, 22 - спортивных залов , фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

По выявленным нарушениям полиция составила 848 административных протоколов за нарушение правил карантина и вынесла 3658 постановлений за несоблюдение масочного режима. Одно уголовное производство открыто по ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В целом на протяжении всего периода действия ограничительных мер в Украине в полицию поступило 154 200 сообщений, связанных с нарушением карантина.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Правоохранители составили 68 035 административных протоколов. Из них 16 105 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 8531 - на водителей транспортных средств, 7023 - на руководителей торговых учреждений питания, 2015 - на руководителей предприятий, учреждений и организаций.

В суд направили 66 642 административных протокола. Также полицейские вынесли 69696 постановлений из-за несоблюдения масочного режима.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным МВД, около 90% украинцев соблюдают масочный режим.

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