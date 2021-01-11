12 января Украину посетит новоизбранный президент Молдовы Майя Санду с первым зарубежным визитом. В Киеве она встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

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Формально визит касается широкого круга вопросов - от экономики с политикой до трансграничного сотрудничества и экологии, связанной с судьбой Днестра, но реально он будет сконцентрирован вокруг трех тем.

Главная из них - Приднестровье, пограничный с Украиной регион Молдовы, который с 1992 года не контролируется Кишиневом и является непризнанной республикой, ориентированной на Россию.

После победы на выборах Санду, которая призывает к выводу российских миротворцев, эксперты не исключают новой вспышки конфликта.

"Мы очень надеемся на поддержку официального Киева, потому что по-другому решить ситуацию в Приднестровье мы не сможем", – заявляла Санду перед выборами.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина и Молдова вместе будут требовать вывода группировки российских войск в Приднестровье и обсуждают сотрудничество в "Крымской платформе" (объединение для "возвращения Крыма", о котором впервые заговорили во время встречи Зеленского и турецкого президента Эрдогана минувшей осенью).

Санду ставит перед собой задачу решить приднестровский вопрос за время своего президентского срока.

Впрочем, в экспертной среде есть сомнения, что ей это удастся.

"Кишинев и Киев могли бы достаточно решить приднестровский вопрос. Но для достижения этой цели необходимо много политической воли, функциональных прокуратур на Украине и в Республики Молдова, некоррумпированных политиков, компетентных чиновников", - сказал нам молдавский политолог Николай Негру.

Боле того, часть экспертов не исключает угрозы войны в Приднестровье, в которую может быть втянута Украина.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков в своем Facebook прогнозировал катастрофический сценарий.

"Отдать Приднестровье России, как этого хотят приднестровцы, не позволят ни США ни ЕС. То есть Приднестровье или объявят румынским, или сдадут Украине. Приднестровцы будут категорически против. Тогда румынская армия может при поддержке украинской армии начать военную операцию в Приднестровье. Но там живут граждане России. Бросить их Россия не сможет. Тогда начнется военная операция России по защите Приднестровья. А это война против Румынии - страны НАТО. И прорываться российской армии придется через территорию Украины. Так в несколько дней может начаться большая европейская война России против НАТО", - полагает Марков.

Политолог Руслан Бортник не прогнозирует военной развязки, а Украина, по его мнению, попытается использовать приднестровский вопрос для давления на Россию.

"Вряд ли здесь возможен нагорно-карабахский сценарий, но Санду ставит задачу реинтеграции на молдавских условиях. И, конечно, Украина, здесь может поспособствовать, потому что Украина способна полностью изолировать Приднестровье, создавая там экономический, социальный, транспортный кризис. Для Украины Приднестровье - это вопрос, конечно, Крыма и Донбасса, это инструмент давления на Россию", - полагает Бортник.

О том, что нет предпосылок к эскалации приднестровского вопроса, тем более с участием румын или украинцев, считает и молдавский политолог Думитру Бунеску.

"Для Санду важно добиться влияния на парламент, и ее заявление рассчитаны на прозападный электорат и диаспору. На самом деле ей невыгодно возвращение в Молдову Приднестровья, с почти 350 тысячами избирателей, которые в большинстве настроены против нее. Особенно учитывая, что Додон проиграл ей 250 тысяч. С другой стороны, приднестровская тема может отнять у Санду часть колеблющегося пророссийского электората, которая проголосовала за нее", - сказал нам Бунеску.

Материалы на Порошенко

Еще одной темой встречи Санду и Зеленского могут стать возможные дела против Петра Порошенко, главного оппонента Зе, который был связан с молдавским олигархом Плахотнюком - врагом уже для Санду. Плахотнюк хоть и уехал из страны, но сохраняет влияние на многие политические процессы.

"Общая борьба против Порошенко-Плахотнюка - это то, что скорее всего будут обсуждать Зеленский и Санду. Учитывая также молдавское происхождение Порошенко, Кишинев мог бы подсобить материалами о нем", - говорит Бортник.

Также Киев и Кишинев могут попытаться реинкарнировать новый формат ГУАМ (созданная в 90-х, но затем подзабытая Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входили Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

"Постсоветские страны, не вошедшие в ЕС и НАТО (в частности, Украина и Молдова), на фоне прихода Байдена в Америке могут попытаться создать объединение с ориентацией на США", - прогнозирует Бортник.

Санду может поднять и языковую тему - законодательство в Украине ставит под угрозу будущее румынского языка на юге и севере Бессарабии, на севере Буковины, оказывает давление на украинские села с румынским и молдавским населением в этих районах.