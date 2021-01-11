На сайте президента Украины появилась петиция о том, чтобы запретить повышение стоимости на электроэнергию, которое ранее одобрило правительство. Ее подписали уже более 11 тысяч человек.

Петиция была зарегистрирована среду, 30 декабря.

"Запретить повышение стоимости электроэнергии для населения, производить льготное начисление оплаты пенсионерам и людям из семей, доход которых после взимания налогов не превышает 5 тысяч гривен на человека, установить дифференцированную оплату, прекратить геноцид нации", - говорится в петиции.

По мнению автора петиции Алены Головатой, решение Кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которое инициировал и. о. министра энергетики Юрий Витренко 28 декабря 2020 года о повышении стоимости электроэнергии "является абсолютно неконституционным и представляет собой скрытый геноцид украинцев, доход которых часто ограничивается суммой в 4-6 тысяч гривен на семью после уплаты налогов".

Автор петиции считает, что Кабмин должен не поднимать тарифы, а установить дифференцированную цену на электроэнергию, зависящую от объема ее потребления и чистого дохода на одного члена семьи.

Также автор петиции напомнила президенту Владимиру Зеленскому его обещание снизить стоимость энергоносителей в два раза, вместо которого произошло повышение.

"Вы (Зеленский - Ред.) обещали, что снизите стоимость энергоносителей в 2 раза. Где это обещание? Повысили в 2 раза", - написала Головатая в петиции.

Сбор подписей будет продолжаться в течение 90 дней. Отметим, за последние часы петиция набирает по 500 голосов в час. На момент написания новости ее подписали 11 498 человека из необходимых 25 тысяч.

Напомним, Кабмин почти в два раза поднял цены на электроэнергию для населения с 1 января. С 1 января до 31 марта 2021 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет действовать в размере 1,68 грн/кВт-ч (до этого было - 0,90 грн/кВт-ч на первые 100 кВт-ч).

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему повысились тарифы на электроэнергию для населения.

Также мы писали, что в Полтавской, Харьковской, Черновицкой областях, во Львове, Черновцах, Одессе и Измаиле прошли акции протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение. В январе 2021 года цены на газ для населения побьют исторический рекорд, поэтому "тарифный бунт" может распространиться по всей Украине.