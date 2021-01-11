В заповеднике "Аскания-Нова", расположенном в Херсонской области, на протяжении недели погибли 185 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.

"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами. Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работают полиции, Госпотребслужбы и экологической инспекции", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (до 3 400 грн) или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц. Также устанавливаются убытки, нанесенные государству.

Напомним, ранее сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото одинокого серого волка в степи, сделанное с рекордно близкого расстояния.

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