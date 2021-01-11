Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с правительством потребовал как можно быстрее разъяснить людям правила и запреты, которые действуют во время локдауна.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми", - говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что нынешние ограничения на локдауне существенно мягче, чем аналогичные решения в европейских страна. В частности, у нас нет комендантского часа, работает транспорт, разрешена работа киосков, а также в продаже есть бытовая химия.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует третий по счету локдаун. Что и как работает в это время подробно рассказывала "Страна".

Также сообщалось, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился вдвое, до 7-8 дней, а в зоне риска теперь находится и молодое поколение.