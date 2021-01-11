Первая леди США Меланья Трамп раскритиковала штурм Капитолия, который произошел в Вашингтоне 6 января, заявив, что насилие неприемлемо.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Не сомневайтесь, я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие всегда неприемлемо", — сказала первая леди.

Супруга действующего президента также заявила о разочаровании в связи с тем, что "вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искаженные ложные обвинения".

Первая леди призвала всех прекратить жестокость, не делать выводов исходя из цвета кожи и не использовать идеологию как причину агрессии.

Напомним, к инаугурации демократа Джо Байдена 20 января Капитолий обнесут двухметровым забором, охранять здание будут 6,2 тысячи нацгвардейцев.

Ранее "Страна" писала о том, что погибший после штурма Капитолия полицейский оказался сторонником Трампа.