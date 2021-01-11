В выходные офицер Генштаба украинской армии Анатолий Штефан опубликовал видео из Крыма. На кадрах видна местность, которая пошла трещинами от "обезвоживания".

СМИ представили сообщение военного как новость о том, что Крыму полностью пересохло Аянское водохранилище.

"Страна" выяснила, как на самом деле обстоят дела с водой на аннексированном полуострове.

Также мы публикуем полную версию ролика, который обрезал офицер Генштаба.

"Родная гавань с привкусом сухости во рту"

Офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан (использует псевдоним Анатолий Штирлиц) 10 января опубликовал в Facebook пост такого содержания: "Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту".

Подписчики в своем большинстве отреагировали на публикацию Штефана ура-патриотически: "сначала угар от боярки, а потом - сушняк и ломка", "через 10 лет цветущий полуостров превратится в каменную пустыню", "без Украины пустыней была, пустыней и останется" и другие.

При этом офицер генштаба решил не указывать первоисточник видео. Оно было снято 5 января 2021 года пользователем YouTube c ником Саня Середнев, который ведет канал Удивительный Крым.

Середнев - житель полуострова. Он рассказывает, что проблемы с водой в регионе серьезные. Из ролика становится известно, что в новогодние праздники вода у жителей Симферополя была круглосуточно, а не по часам.

Но, вероятно, вода по графику вновь вернется.

Блогер снимает высохшее Аянское водохранилище с помощью дрона. На протяжении видео он несколько раз говорит, что 2021 год станет годом решения проблемы водоснабжения в Крыму.

"Всем огромной удачи в новом году, а водная проблема решится, уж не сомневайся", - говорит автор.

Видимо, именно поэтому офицер ВСУ вырезал кусок видео, где нет оптимистических комментариев крымчанина.

Аянское водохранилище и проблема водоснабжения в Крыму

Аянское водохранилище стоит на реке Аян. Оно расположено в 20 километрах на юго-восток от Симферополя.

Долгое время жители столицы полуострова получали воду именно оттуда. Однако после того, как Украина перестала подавать пресную воду в Крым, запасы постепенно стали истощаться. Пополнялись они из подземных источников, а также после осадков.

Лето и осень 2020 года были особенно засушливыми, поэтому водохранилища (в том числе Аянское, оно принадлежит в типу естественного стока) стали лишаться воды более интенсивнее.

7 декабря минувшего года в Крыму заявили, что запасов в этом водохранилище хватит на восемь дней, после чего питать оттуда Симферополь перестанут.

"На этой неделе в Симферополе пройдет врезка перемычки, которая позволит с западного направления гарантировано подать воду из Аянского водохранилища. В нем сейчас осталось запасов всего на восемь дней, но нас это уже не пугает, так как успеваем перехватить воду из скважины", - сказал руководитель "Воды Крыма" Владимир Баженов.

Открытие скважины решит проблему подачи воды в Симферополь частично и временно - запасов для такого большого города слишком мало.

Россия на данный момент готовит разные варианты выхода из ситуации: бурить землю - использовать подземные воды, перебрасывать реки, вызывать дожди самолетом-тучегонителем. В том числе рассматривается проект опреснения воды на полуострове.

Официальный Киев настроен мешать этому плану. Однако, как это будет сделано - непонятно.