Выполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, во время совещания с президентов Украины Владимиром Зеленским предложил план по снижению тарифов на газ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский поставил перед Кабинетом министров задачу решить вопрос с тарифом на газ.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, сложившимся в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - рассказал он.

Напомним, Шмыгаль поручил новоназначенному и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей еще в конце декабря.

Также "Страна" писала, что в понедельник, 21 декабря, Кабинет министров Украины на экстренном внеочередном заседании рассмотрел кадровые вопросы в государственных ведомствах и назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики с урезанными полномочиями.