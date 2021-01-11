Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал фейком появившуюся в сети информацию о том, что он купил себе за 400 тысяч долларов билет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Дорогие друзья, не читайте и не верьте в ахинею ни в понедельник, ни в любой другой день недели. Именно так рождаются фейки, - помните об этом", - призвал Яценюк.

В своем посте он опубликовал также скриншот сообщения, которое распространили в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что сторонники Трампа готовят новый бунт в день инаугурации Байдена.

Также мы сообщали, что на инаугурацию Байдена хочет поехать Петр Поршенко.