В начале следующей недели, в ночь с понедельника на вторник, люди будут купаться в проруби. В том числе так принято отмечать Крещение, которое ежегодно празднуется 19 января.

Корреспондент "Страны", которая практикует закаливание, делится личным опытом, как правильно подготовить к нырянию в ледяную воду и окунаться, чтобы не заболеть.

Также мы публикуем полный список тех, кому не следует соблюдать эту традицию по возрасту или состоянию здоровья.

Как правильно подготовиться к нырянию к прорубь

До Крещения осталась меньше недели, готовить свой организм нужно уже сейчас.

1. Начинайте усиленно питаться. Не воспринимайте это как то, что нужно есть жирное, жареное, мучное. Все это как раз надо исключить.

Питайтесь плотно, но полезно. Сделайте упор на каши и фрукты, включая цитрусовые. Также готовьте рыбу, паровое мясо, зеленые салаты, орехи и другие злаки. Перед нырянием в прорубь ешьте не реже пяти раз в день.

Пейте много жидкости - перед купанием ваш организм не должен быть обезвоженным.

Первый стакан воды выпивайте утром после пробуждения, потом каждый раз по стакану перед едой. Обязательно пейте воду прежде чем принимать ванну, это помогает снизить артериальное давление. И заключительно стакан воды перед сном. Она должна быть комнатной температуры и без газа.

Всего в день человек весом 50 кг должен выпивать не менее 2 литров жидкости, с весом 60 кг - 2,2 литров, с весом 70 кг - 2,5 литров, с весом 80 кг - 2,8 литров.

Помимо воды перед вхождением в крещенскую купель желательно пить апельсиновый или гранатовый сок, а также травяные чаи. И никакого алкоголя всю неделю.

2. Занимайтесь спортом - ваши мышцы должны быть в тонусе. Перед нырянием в прорубь физические нагрузки должны быть ежедневными минимум по 30 минимум. Если у вас нет собственных тренировок, то приседайте, отжимайтесь - грубо говоря, делайте зарядку, как на уроках физкультуры в школе.

Если вы основательно занимаетесь спортом, то в неделю перед Крещением наоборот исключите сильные нагрузки. Перейдите в умеренный режим - никаких перенапряжений.

3. Накануне Крещения практикуйте дыхательную гимнастику. Время - по 15-20 минут ежедневно (можно или 15 минут сразу, или дважды по 10 минут).

Примеры можете посмотреть на картинке ниже. Все шесть упражнений нужно сделать минимум раз по пять. Это очень полезно не только для подготовке к проруби, но и в целом для органов дыхания, сердца, обмена веществ, нервной системы.

Во всех случаях нужно использовать нос. Он должен у вас дышать на 100%. Если это не так, то перед началом дыхательной гимнастики делайте ингаляцию: дышите по 10-15 минут доведенной до кипения настойкой календулы. А также полощите нос морской солью или солевый раствором.

4. Нормализуйте режим сна. После новогодних праздников у многих сместился режим сна. До Крещения успейте вернуть график на круги своя плюс добавьте около получаса к своей обычной норме.

Также у вас не должно быть проблем с нервами. Если они есть, то стабилизируйтесь. Можете пропить около пяти дней легкое успокоительное по типу валерьянки. Заваривайте чаи с ромашкой и мелиссой.

5. Утренние и вечерние водные процедуры в ванной начинайте и заканчивайте контрастным душем, в том числе для кожи головы.

Вода из крана необязательно должна быть ледяной, но холодной. Это обязательное правило.

Итого: к нырянию в прорубь нужно подходить здоровыми, в хорошей физической форме, со стабильными нервами. Кому нельзя окунаться и как это делать правильно расскажем дальше.

Кому нельзя окунаться в прорубь

Есть несколько групп людей, которым окунаться в прорубь нельзя, даже если вы выполнили все правила выше. Это:

- Женщины в период менструации. Не нужно давать усиленную нагрузку на мочеполовую систему в этот период.

- Женщины с гинекологическими воспалениями.

- Беременные женщины. Ледяная вода может быть чревата выкидышем, досрочными родами и массой других несерьезных проблем.

- Мужчины с проблемами потенции и урологическими болезнями.

- Все с болезнями почек, надпочечников, те, у кого часто цистит.

- Люди с болезнями сердца и сосудов.

- Дети младше 6 лет и взрослые старше 60 лет.

- Все хронические больные, в том числе диабетики.

- Те, кто пережили тяжелые заболевания, включая онкологию.

- Тем, кто уже болел гриппом или коронавирусом в последние три месяца. Даже если вы себя чувствуете уже отлично, ваши легкие и сосуды могли реабилитироваться не полностью.

- Все люди, которые чувствуют недомогание. Например, если у вас насморк, кашель или слегла болит горло - никакой проруби категорически. С огромной вероятностью меньше чем через сутки после ныряния такие люди будут лежать с высокой температурой и сильной простудой.

Здесь у некоторых читателей может возникнуть вопрос, как отнесется Церковь к тому, что некоторые не будут окунаться в купель. Ответ: нейтрально. Ни один священнослужитель никогда не заставлял прихожан нырять в прорубь.

Если вы привыкли к традиции окунаться в прорубь на Крещение, но в этом году не можете по состоянию здоровья, то Церковь вас не осудит. Вы можете присутствовать на службе в храме, после нее набрать святой воды и умыться из проруби. Таким образом вы тоже полноценно отметите этот большой православный праздник - Крещение Господне.

Еще вы могли слышать чудо-историю от знакомых, что кто-то окунулся в прорубь и излечился от всех болезней. Церковь с такой гипотезой не выступает, врачи тоже. Если вы все же хотите попробовать на себе, то прежде рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом. Вдумайтесь: если бы все болезни лечила прорубь на Крещение, то больных в мире бы уже не осталось - все бы выздоровели.

Как правильно нырять в прорубь на Крещение

По православным обычаям, окунаться в прорубь на Крещение нужно в ночь в 18 на 19 января. То есть в 2021 году с понедельника на вторник.

В эту ночь будут настоящие крещенские морозы, она будет одной из самых холодным за всю зиму.

Температура воздуха в Киеве понизится до -9 градусов, в Харькове до -18, в Луганске до -26, в Донецке до -24, в Днепре до -17, в Одессе и Львове до -11, в Запорожье до -15.

При таком минусе зимнее плавание организует даже не каждый морж. Поэтому учитывайте прогноз погоды (и все риски, которые она несет), когда будете отправляться к проруби. Как же правильно нырять?

1. В воду заходите быстро. Она очень холодна. Пробовать воду рукой или ногой, как летом на пляже, не надо. Полностью в воде вы должны оказаться максимум за 5 секунд. Можете мысленно считать их в голове.

2. Окунаться нужно с головой. Это важнейшее правило, которое никак не связано с религией.

Когда вы окунетесь, температура всего тела сильно понизится. Это должно случиться в том числе для головы. Если вы не окунете голову, кровь резко хлынет туда. В лучшем случае вас начнет подшатывать со стороны в сторону, слегка закружится голова, можете почувствовать тошноту. В худшем случае может произойти кровоизлияние.

3. Следуя православным традициям, в воду с головой можете окунуться трижды и перекреститься. На все это у вас и вашего организма есть 10 секунд, максимум - включая выход из проруби - 15 секунд. Можете тоже их считать в голове.

4. После выхода нужно дышать через нос, ни в коем случае не через рот. Крепко вытираться полотенцем не привычным способом не стоит - могут разрушиться капилляры. Убирайте воду с себя с помощью промакивания тела полотенцем.

5. Ходить возле проруби и обтираться снегом не надо. Это могут себе позволить только очень закаленные люди. После вытирания полотенцем сразу одевайтесь. Последовательность такая: трусы, свитер, шапка; затем - брюки, носки, сапоги, куртка.

6. Для головы заранее захватите дополнительное утепление: капюшон, плед, платок. Особенно актуально это для девушек с длинными волосами: ваша шапка тут же начнет впитывать воду, голову станет обдувать ветром, а это чревато простудой.

7. После купания в проруби лучше сразу заходить в теплое помещение или ехать домой. Гулять возле проруби не рекомендовано - скоро вы начнете замерзать.

8. С собой возьмите термос с чаем и что-то для перекуса, например, пару батончиков из мюслей.

9. Категорически нельзя пить алкоголь до или после ныряния в прорубь. Это плохо отразится на сосудах. Помимо этого помните, что вы отмечаете большой православный праздник, во время которого Церковь не рекомендует напиваться коньяком.

10. После прихода домой можете принять теплый душ. Помойте голову и высушите феном волосы. Одевайтесь в пижаму и ложитесь спасть.

С наступающим Крещением! В отдельных материалах для вас: история праздника и молитва, красивые поздравления и открытки.