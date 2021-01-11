Бывший посол США в России, экс-замгоссекретаря США и действующий президент Фонда Карнеги за международный мир Уильям Бернс может стать новым директором ЦРУ после инаугурации демократа Джо Байдена. Если это назначение произойдет, Бернс станет первым дипломатом в истории США, возглавившим ведомство.

Фигуру будущего руководителя американской разведки анализирует Telegram-канал "Пост-Америка".

На должность директора ЦРУ при Байдене прочили карьерного разведчика, а не дипломата, однако избранный президент вероятно сделает свой выбор именно в пользу Бернса. Он является одним из самых опытных американских дипломатов и специалистов по российскому направлении и ранее ожидалось, что его назначат на пост Госсекретаря, посла в ООН или посла в РФ.

В свою очередь журналист Washington Post Дэвид Игнатиус отметил, что "для того, чтобы преуспеть в ЦРУ, Бернсу придется быть недипломатичным, а это противоречит его естеству".

При этом Байдену, по данным издания Axios, очень комфортно с Бернсом в личном плане. Если действующему главе государства Дональду Трампу были важны "оголтелые лоялисты", то Байдену, и это уже заметно по предыдущим назначениям, важна хорошая "личная химия" с теми, кого он назначает на главные посты.

Демократ давно знаком с Бернсом и он, как и Тони Блинкин (будущий Госсекретарь) и Джейк Салливан (будущий советник по вопросам безопасности), был членом ведомой тогда еще вице-президентом Байденом команды по переговорам с Ираном.

Кроме того, на фоне отсутствия прогресса в отношениях с Россией и Ближним Востоком администрации Байдена может пригодиться колоссальный опыт Бернса в работе в этих регионах.

Также известно, что будущий глава ЦРУ свободно владеет русским и арабским языком.

Отметим, что Бернс еще в 2008 году, будучи послом США в России, предупреждал об угрозе раскола Украины.

"Эксперты заявляют, что Россия особенно обеспокоена тем, что сильное разделение в Украине по вопросу о вступлении в НАТО, против которого выступает большинство русскоязычного населения, может привести к расколу страны, насилию и, в худшем случае, к гражданской войне. В этом случае, России придется решать, будет она вмешиваться или нет; это решение ей не хочется принимать", - цитирует Викиликс сообщение Бернса.

Изначально Байден предложил этот пост своему давнему другу Тому Донилону (советник по нацбезопасности при Обаме) а потом Дэвиду Коэну (замдиректора ЦРУ при Обаме). Однако в итоге выбор пал на Бернса, человека, который ранее не был связан с агентством.

Ранее мы рассказывали о первых возможных назначениях в администрацию Белого дома при Байдене.

Напомним, в Госдепартамент США может вернуться старая политическая знакомая Украины - Виктория Нуланд, которая являлась одним из архитекторов постмайданной Украины во время президентства Обамы.