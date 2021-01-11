Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил граждан о том, что от его имени звонят мошенники и просят внушительные суммы денег.

Соответствующий пост чиновник опубликовал в Facebook.

"Внимание ФЕЙК! Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают, о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет", - рассказал он.

Также Ляшко уточнил, что мошенники также звонят с его фейкового Telegram-канала. Дальше схема похожая: аферист просит помочь деньгами из-за сложной сиутации.

"Официально сообщаю – это мошенничество. Никаких телефонных звонков от меня не поступало. Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в каком случае не переводите деньги на счета аферистов", - добавил он.

Напомним, украинцев предупредили о набирающей популярность схеме мошенничества с использованием служб такси. Воры завладевают аккаунтами граждан, после чего делают от их имени заказы на тысячи гривен. Деньги списывают с привязанной к аккаунту банковской карты.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в Киеве мошенник под видом обмена денег "заломил" купюры.