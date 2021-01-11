Не менее 4 человек погибли и 10 пострадали в масштабном ДТП, которое произошло сегодня на Новорижском шоссе под Москвой. Грузовик протаранил колонну автобусов учебного центра ФКУ "Воинская часть 83466", которая занимается подготовкой водителей для Минобороны РФ. Военнослужащие возвращались с учебы по вождению на полигоне.

Об этом пишут российские СМИ в день ДТП - понедельник, 11 января.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением - не успел остановиться перед затормозившей колонной. Один из пострадавших военных находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области в ДТП пострадали пять человек, один из них погиб.

Также мы сообщали, что в Николаеве мужчина выжил после ДТП, вышел из авто и оказался сбитым насмерть другой машиной.