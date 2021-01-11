В понедельник, 11 января, около полудня на территории детского сада №7 на Бульваре Свободы в Виннице произошел взрыв. На месте работает следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает Винница.info.

В Главном управлении полиции сперва рассказали, что пострадали трое детей. Потом стало известно, что лишь один ребенок получил небольшие ожоги. От госпитализации он отказался.

Как рассказала очевидица инцидента, сперва она услышала "хлопок" и подумала, что сотрудник детского сада играется петардами. Однако потом заметила, что едет машина "скорой" и пожарная.

Одна из воспитательниц уточнила, что пострадала лишь верхняя одежда детей. Сама же взрывчатка была похожа на "попрыгунчик".

"Воспитательница думала, что дети достали этот мячик из игрушек. Они взяли его ан горку. Никто ничего не подпаливал. Оно или из рук выпало, или ветром подуло и произошел взрыв. Все дети целые. Единственное, что одежда пострадала. Одежду уже взяли на экспертизу, чтоб установить, какое именно вещество взорвалось. То какое-то самодельное устройство. Не петарда. Круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик", - сказала она.

В детском саду в Виннице произошел взрыв на территории детского сада. Фото: vinnitsa.info

Напомним, в Днепропетровской области, где мужчина подорвался на гранате, в следствии взрыва запала пострадали двое детей 14-ти и 6-ти лет.

Также "Страна" сообщала, что в Донецкой области подросток подорвался на боеприпасе, пытаясь его распилить. К тому же известно, что в результате взрыва повреждений или возгораний зафиксировано не было.