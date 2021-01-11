Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник, который скончался после штурма Конгресса сторонниками президента США Дональда Трампа, сам выступал в поддержку действующего главы государства.

Об этом в комментарии Reuters рассказал отец правоохранителя.

"Сикник был сторонником Трампа. В то время как его родители избегали разговоров о политике со своим сыном, его семья заверила, что политические взгляды никогда не мешали ему выполнять свои обязанности", - говорится в сообщении.

Также его отец добавил, что Сикник "отлично ладил со всеми и был джентельменом".

Как заявила его подруга и советница Хиллари Клинтон Кэролайн Берингер в комментарии New York Post, Сикник даже писал письма своему конгрессмену, возражая против импичмента Трампа в 2019 году.

Вице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси позвонили семье погибшего полицейского в пятницу, 8 января, чтобы выразить соболезнования. Во время разговора Пелоси пригласила семью в Капитолий, чтобы выбрать место для мемориальной доски, которая будет сделана в честь Сикника. Похороны полицейского пройдут в Капитолии.

До прихода в полицию Капитолия в 2008 году уроженец Нью-Джерси служил в Национальной гвардии ВВС США и бывал в командировках в Саудовской Аравии и Кыргызстане. По словам родственников офицера, Сикник всю жизнь мечтал служить в здании Конгресса.

В официальном заявлении говорится, что полицейский был ранен "во время физического столкновения с демонстрантами".

"Если смерть моего сына принесет что-то хорошее, я просто надеюсь, что это остановит все безумие, происходящее в этой стране", - сказал отец погибшего.

У Сикника остались родители, два старших брата и девушка, с которой он встречался 11 лет.

Напомним, в результате штурма Капитолия скончались еще пять человек, в том числе и полицейский, покончивший жизнь самоубийством после инцидента.

Напомним, к инаугурации демократа Джо Байдена 20 января Капитолий обнесут двухметровым забором, охранять здание будут 6,2 тысячи нацгвардейцев.