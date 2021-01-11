Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вопрос введения в Украине Covid-паспортов, которые будут базироваться на сведениях о вакцинации и результатах тестов на коронавирус, находится на контроле государства. Однако, по его словам, пока речь о его введении в нашей стране не идет.

Об этом со ссылкой на Ляшко сообщает "РБК-Украина" в понедельник, 11 января.

"В Украине этот вопрос находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от Covid-19 человек больше не способен инфицировать других людей", - сказал Ляшко.

По словам врача, свидетельства о вакцинации будут выдаваться только в том случае, когда будет использоваться одобренная ВОЗ вакцина. Это произойдет в том случаев, если ковид-паспорта введут в Украине.

Вместе с тем главный санитарный врач заявил, что большинство стран во время пандемии Covid-19 воспользовались установили дополнительные требования для пересечения границы. По словам Ляшко, в Украине же требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко отмети, что после появления вакцины от коронавируса некоторые страны рассматривают возможность требовать Covid-паспорт.

Напомним, в России ждут введения обязательных ковид-паспортов для путешествующих в 2021 году.

Саму идею о введении имунных или так называемых коронавирусных паспортов начали обсуждать еще весной. Тестировать их впервые начали в октябре 2020 года в Великобританией. Такие документы были оформлены на некоторых правительственных чиновников и туристов-добровольцев. Подробнее о том, как в мире начали вводить ковид-паспорта и получат ли их украинцы можно почитать в нашем материале.