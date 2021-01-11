Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскритиковал действия руководства социальной сети Twitter после того, как платформа заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа.

Слова чиновника приводит Politico.

"То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет. Это не только подтверждает мощность этих платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в цифровом пространстве", - сказал он.

В то же время Бретон выступил за то, что бы установить правила поведения в цифровом пространстве, с четкими обязательствами каждой из сторон. При этом чиновник сравнил блокировку аккаунтов Трампа с терактами 11 сентября 2001 года.

"Подобно тому, как 11 сентября ознаменовалось сменой парадигмы для Соединенных Штатов, если не для всего мира, то, когда речь зайдет о цифровых платформах в нашей демократии, такой датой будет 8 января 2021 года", - рассказал он.

Напомним, через несколько часов после того, как президенту США Дональду Трампу навсегда запретили доступ в Twitter, его приверженцы заявили, что тоже покинут микроблог. А фраза Goodbye Twitter (До свидания, Twitter) стала в соцсети трендом в субботнее утро.

Также мы публиковали полный список сайтов, на которых запрещают высказываться Трампу и его сторонникам.