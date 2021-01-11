В Одессе полицейский пострадал при попытке усмирить дебошира, на которого в райотдел пожаловались соседи по подъезду. 48-летний злоумышленник встретил 26-летнего лейтенанта полиции на пороге квартиры с кулаками и не только его избил, но и спустил с лестницы. Пострадавший бригадой скорой помощи доставлен в больницу. Об этом "Стране" сообщили источники м одесской полиции.

Инцидент произошел 10 января около 22:00 в Приморском районе Одессы. Полицейский госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота.

"Эти телесные повреждения он получил во время отработки вызова по адресу переулок Вознесенский, 24. Он пытался задержать дебошира, но тот ударил полицейского по лицу и столкнул с лестницы", - рассказали в полиции.

По данным источника, дебошира задержали и доставили в Приморский отдел полиции. Правоохранители установили личность задержанного - неработающий Шухрад Ю., 1972 года рождения. Информация о гражданстве злоумышленника выясняется. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 345 УК Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех.

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