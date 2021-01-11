Завтра "слуги народа" зададут вопросы Шмыгалю и Витренко о росте коммунальных тарифов и локдауне
Во вторник, 12 января, состоится онлайн-встреча фракции "Слуга народа" с премьер-министром Денисом Шмыгалем и исполняющим обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
Об этом сообщают источники "Страны".
"Завтра на 14:00 назначена встреча депутатов с премьером Шмыгалем и Юрием Витренко в Zoom. У депутатов накопилось очень много вопросов, начиная от тарифов и заканчивая локдауном. К Витренко уже есть претензии. Он сказал за трибуной Рады, что никто не будет повышать тарифы, а через пару дней их повысили", - заявил собеседник.
Отметим, что встреча депутатов состоится на фоне многочисленных "тарифных бунтов", которые происходят в различных регионах страны. Мы писали о том, как против роста цен на доставку газа протестовали в Харьковской и Львовской областях. А сегодня протестные акции состоятся в Черновцах и области, а также в Полтаве.
При этом еще в конце прошлого года Шмыгаль поручил Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей.
О том, как изменились платежки украинцев в 2021 году, читайте в нашем материале.