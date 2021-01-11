Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использования вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, которую закупила Украина.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Индонезия первой после Китая одобрила использование этого препарата. Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac, по промежуточным данным, на позднем этапе в Индонезии показала эффективность в 65,3%.

Прививки будут делать только в чрезвычайных ситуациях. В целом, использовать китайскую вакцину в Индонезии разрешили в связи с увеличением новых случаев Covid-19.

Напомним, ранее Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу. Регистрация в Китае и в других странах намечена на январь 2021 года.

Согласно договору, заключенному ГП "Медицинские закупки Украины" с поставщиком ЧАО "Лекхим", Минздрав Украины должен разрешить использование этой вакцины в нашей стране. Первая партия в размере 700 тысяч доз может быть поставлена на территорию нашей страны после регистрации препарата в Китае не позднее 31 марта.

В договоре прописано, что если вакцина будет одобрена в ВОЗ или одной из стран ЕС, США или Великобритании, а также Китае, Индии, Мексике или Бразилии, то Министерство здравоохранения одобрит ее применение в Украине.

Также "Страна" сообщала, что известно о китайской вакцине, которую Украина решила закупить.