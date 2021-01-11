Офицер полиции Капитолия Ховард Либенгуд покончил жизнь самоубийством через три дня после штурма здания Конгресса США.

Об этом в понедельник, 11 января, информирует агентство Associated Press со ссылкой на два источника.

Власти объявили о смерти 51-летнего офицера полиции в воскресенье, 10 января. Два человека, знакомых с ситуацией, заявили, что смерть полицейского наступила в результате самоубийства.

Офицер Ховард Либенгуд был назначен в отдел Сената и работал там с 2005 года. Ранее в этом отделе служил его отец.

Пока неизвестно, была ли смерть Либенгуда связана со штурмом Капитолия. Официальные лица не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили с журналистами на условиях анонимности.

Также мы рассказывали о смерти офицера полиции Капитолия Брайана Сикника, который пострадал во время штурма. В результате инцидента погибли четыре сторонника действующего президента Дональда Трампа.

Напомним, к инаугурации демократа Джо Байдена 20 января Капитолий обнесут двухметровым забором, охранять здание будут 6,2 тысячи нацгвардейцев.