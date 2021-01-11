Канцлер Германии Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях проблематичным, поскольку он также имеет право на свободу слова. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс".

"Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы", - сказал Зайберт.

По его словам, "федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием".

"Это правильно, что были сделаны замечания", - указал представитель кабмина. В то же время в Берлине считают, что Трамп имеет право на свободу слова в рамках действующего законодательства.

"Основное право на свободу мнения - это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона", - добавил Зайберт.

Напомним, руководство Twitter навсегда заблокировало аккаунт Дональда Трампа, аргументировав свои действия тем, что он может использовать площадку для подстрекательства к насилию. Примеру Twitter последовали другие социальные сети и даже некоторые онлайн-магазины.

В ответ на бан действующего президента США, его сторонники заявили, что тоже покинут Twitter. Некоторые из них перешли в Parler. Но эту соцсеть начали удалять в Apple и Google.