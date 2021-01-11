Акции протеста предпринимателей, которые выступают против фискализации, во время локдауна продолжатся, но перейдут в региональный формат.

Об этом "Стране" рассказал лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич.

"На время карантина мы переходим в формат региональных акций. В четверг у нас анонсирована акция под Винницкой областной администрацией, мы киевским активом туда подъедем. Когда начнется сессионная неделя, опять будем продолжать. Мы сдаваться не собираемся", - сообщил Доротич.

По его словам, правоохранители регулярно делают замечания протестующим и ждут, чтобы те оступились, чтобы применить к ним санкции.

"Мы стараемся быть в масках, держать социальную дистанцию. К нам подходят правоохранители и регулярно делают нам замечания. Даже пытаются штрафовать. Нашего одного коллегу, который возвращался со стражи (дежурство протестующих ФОПов на Майдане - Ред.), поймали на Железнодорожном вокзале. Судя по всему, его "вели", так как он снял маску, ел пирожок и ему за отсутствие маски выписали протокол. К нам приковано пристальное внимание со стороны правоохранителей. Они ждут, чтобы мы где-то оступились”, - рассказал Сергей Доротич.

Также он сообщил, что из Офиса президента никто с протестующими не связывался.

"Полный игнор. Они создали совет по вопросам развития микропредпринимательства, но в этот совет не пригласили ни одного представителя движения "SaveФОП". Его создали вследствие наших протестов, но туда включили грантоедов - тех, кто придумал фискализацию. Нас включили максимум координационные советы ОГА, но там ничего не решается", - сообщил Доротич.

Напомним, участники движения "SaveФОП" - это предприниматели, которые требуют не запрещать им работать во время карантина и отменить обязательное введение кассовых аппаратов. Их митинг продолжается с середины декабря.

Также мы писали о том, что поменялось для ФОПов с 1 января 2021 года.