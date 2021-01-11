Во время встречи в Кремле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не стали пожимать друг другу руки.

Соответствующее видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов на своем Telegram-канале "Пул №3", в четверг, 13 мая.

"Здравствуйте! - Здрасьте!": Пашинян и Алиев не пожали друг другу руки на встрече в Кремле", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видно, что Алиев и Пашинян по очереди пожимают руку Путину, после чего садятся за стол и лишь здороваются.

Напомним, сегодня в Кремле проходит трехсторонняя встреча с участием лидеров Армении и Азербайджана, в ходе которой обсудят реализацию заявления по Карабаху, принятого два месяца назад.

Как рассказывала "Страна", представители оппозиции Армении пытались сорвать вылет Пашиняна в Москву, устроив пикет возле аэропорта. Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы освободить дорогу.

Также мы писали, что 10 ноября главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Кроме того, на территорию Карабаха ввели российских миротворцев.