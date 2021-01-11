Джо Байден, которого окончательно утвердили избранным президентом США, выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Джозефа "Белла" Бёрнса.

Об этом со ссылкой на заявление Байдена сообщает The Hill в понедельник, 11 января.

"Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны", - говорится в заявлении Байдена.

По мнению избранного американского лидера, Бернс непревзойденный и честный профессионал.

Бёрнс в 1998-2001 годах он был послом в Иордании, а в 2005-2008-х - в России. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.

Кроме того, в разные периоды он был помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, а также заместителем руководителя Госдепа.

Напомним, ранее в этом же издании называли Бёрнса потенциальным кандидатом на позицию госсекретаря.

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