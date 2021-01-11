Очередной фронт цифровой борьбы американского интернета против Дональда Трампа - это фактическое уничтожение социальной сети Parler. Где общались сторонники действующего президента.

Они облюбовали эту площадку давно. Но после блокировки Трампа Твиттером, Фейсбуком и Гуглом трамписты ринулись в Parler с утроенной силой.

Этот процесс не остановили даже санкции со стороны Apple и Google, которые удалили приложение сервиса из своих магазинов. Поскольку миллионы людей уже успели установить программу на свои смартфоны и компьютеры (да и оставалась возможность загрузить приложение в обход Google Play).

Тогда подключили тяжелую артиллерию: компания Amazon сегодня прекратила поддержку серверов Parler, и сервис вообще исчез из Всемирной паутины. В любом виде.

Основанием стало обвинение этой соцсети в якобы антисемитизме и неонацизме. Более того - близкие к демократам СМИ отыскали "российский след" при ее создании. Что в их глазах было достаточным основанием для блокировки.

Хотя, конечно, основная причина - это попытка заблокировать любые связи между сторонниками Дональда Трампа.

При этом, при желании, можно найти связи соцсети не только с Россией, но и с Украиной. И националистической тусовкой в Киеве.

"Страна" разбиралась, что известно об украинских корнях опального сервиса.

Что такое Parler и как его закрыли

Это американский сервис микроблогов, запущенный в 2018 году. Позиционирует себя как альтернативу Твиттеру.

Его создавали выпускники Денверского университета Джон Матце и Джаред Томсон, но изначально продвигали высокопоставленные консерваторы и трамписты. Так, одним из первых там завел аккаунт советник Трампа Руди Джулиани.

Кроме американских сторонников консервативных идей, к "Парлеру" присоединялись пользователи из других стран. Например, из Саудовской Аравии, где Твиттер, в силу его приверженности к ультра-либерализму не пользовался благосклонностью властей. Или из Бразилии, чей президент и фанат Трампа Болсонару завел аккаунт в Parler, и его примеру последовали многие соотечественники.

Резкий рост показателей соцсети начался во второй половине 2020 года - то есть перед выборами президента США. Это было вызвано тем, что Твиттер начал открытую цензуру против Трампа, помечая его посты как недостоверные. Parler открыто включился в эту борьбу, запустив хештег #Twexit - по аналогии с Brexit призывая уходить из Твиттера.

Летом руководитель предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл написал в Parler: "Эй, Твиттер, твои дни сочтены". То есть, связь между новой соцсетью и политической тусовкой вокруг президента была очевидной. Хотя и не преступной.

После американских выборов, когда Трамп обвинил демократов в краже голосов, соцсеть начала расти на миллион в неделю, став одним из самых популярных приложений в США и достигнув 20 миллионов подписчиков.

Там концентрировались сторонники республиканского президента, которые объединялись под лозунгом Stop the Steal ("Прекратите воровство"). Позже именно такой хештег почему-то заблокируют в Твиттере.

После того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий, Parler удалили из крупнейших магазинов приложений. А сегодня Amazon остановил обслуживание серверов соцсети. И она исчезла из интернета.

"Мы не можем предоставлять услуги клиенту, который не в состоянии оперативно обнаружить и удалить тот контент, который подстрекает или поощряет к насилию", - заявили в Amazon.

Правда, ни эта компания, ни Google с Apple примеров таких подстрекательств не привели.

В СМИ утверждалось, что на страницах соцсети звучали призывы сжечь Капитолий и убивать демократов.

Руководитель компании Джон Матце отверг эти обвинения и заявил, что сайт будет недоступен примерно неделю, после чего его перенесут на другие сервера.

Российский или украинский след?

Параллельно бану "Парлера" в Сети, американские и британские СМИ начали распространять информацию о "российском следе" в работе этой соцсети.

Они сообщили, что основатель сервиса Джон Матце женат на россиянке Алине Мухутдиновой, с которой познакомился незадолго до запуска Parler, а за год до открытия проекта ездил с ней в Россию.

Футболка Мухутдиновой из ее Инстаграма "Поверьте, я российская шпионка", только укрепила у многих обозревателей подозрения в том, что на самом деле так и есть.

Но если серьезно, то это, собственно, и весь "российский след". При этом есть совершенно открытая информация о том, что финансировали Parler близкие к республиканцам венчурные фонды. Например, Роберта Мерсера, который официально спонсирует Республиканскую партию.

Зато куда интереснее история с украинскими корнями этой социальной сети.

После появлении информации о блокировке Parler, в Твиттере начал проявлять активность украиноязычный пользователь vkleber.

Некоторые в Украине его начали именовать как "разработчика Parler".

Однако на самом деле в его аккаунте значится другая должность - "Руководитель инжиниринга в ParlerApp".

С таким же ником есть пользователь Телеграма по имени Владислав Вчерашний. Там уточняется, что он разрабатывает приложение для Apple. И живет в Лас-Вегасе. Этот город расположен в штате Невада, где и базируется Parler.

То есть можно предположить, что Вчерашний - руководитель разработки мобильного приложения соцсети для iOS.

В других соцсетях у Владислава есть фотографии из США.

Автор проекта Parler исповедует принципы "Социальной сети со свободой слова", поэтому резко отреагировал на удаление страницы Дональда Трампа из Twitter.

"Отбитые долбо@бы. Свобода слова? Жесткую цензуру подают под соусом борьбы", - написал Вчерашний 9 января, после того, как аккаунт Трампа заблокировали вследствие "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

После того, как Трамп и его сторонники перешли в Parler, Apple и Google удалили соцсеть из своих магазинов, чем вызвали новую порцию негативной реакции от авторов сервиса и в частности, от украинского программиста.

"Если вы поддерживаете такие действия - будьте готовы, что однажды Джек Дорси (гендиректор Twitter, - Ред.) удалит вас за то, что вы едите брокколи, например. Цензура в Интернет касается каждого", - написал Вчерашний.

"Моя позиция, что цензуре не место в Интернет в том виде, в котором она есть, то есть нельзя забанить человека, если тебе дали на это указание свыше, из-за того, что кому-то не нравится твоя позиция", - также прокомментировал он баны в адрес Трампа.

Причем, судя по его постам, Вчерашний - сторонник украинских ультраправых.

В 2017 году он активно участвовал в проекте Академии для ветеранов АТО. Где обучал программированию, в частности, членов батальона "Азов". Разработчик добавил к своему посту ссылку, где приводятся воспоминания добровольца Владимира Вовка, которого учил Вчерашний.

Сохранилось и фото с этих тренингов. На нем один из создателей приложения Parler стоит рядом с националистом С14 Андреем Медведько - организатором этих курсов.

Медведько, к слову - один из тех, кого обвиняют в убийстве писателя Олеся Бузины весной 2016 года.

Судя по его соцсетям - Влад Вчерашний активный сторонник националистов. Так, недавно он писал в Национальный авиационный университет претензии по поводу того, что ряд преподавателей читают предметы на русском языке.

Также разработчик Parler дружит с одним из руководителем "Муниципальной стражи" Сергеем Бондарем и штутит на тему избиения ромов.

Естественно, все это не означает, что на Parler как-то влияют украинские ультраправые (так же как и наличие российский жены у учредителя проекта не значит, что он имеет связи с какими-то госструктурами из РФ).

Очевидно, что если кто и способствовал ее созданию и развитию, так это американские республиканцы и окружение Трампа.

Именно по этой причине против нее сейчас в США и развернулась война.