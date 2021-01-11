В понедельник, 11 января, акции протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение проходят не только во Львове, а и в Черновцах, Черновицкой области и Полтаве.

Митинг в Черновцах проходит у здания горсовета, сообщает пресс-служба полиции в регионе.

Там, а также возле стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаивцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев.

"В населенных пунктах люди непрерывно движутся по пешеходным переходам и заблокировали движение транспорта", - рассказали в полиции.

В Полтаве в понедельник, 11 января, у областной администрации также проходит митинг с этим же требованием. На акции собралось около 200 человек.

Напомним, акции против повышения тарифов начались еще 4 января в Полтавской области. На первый протест вышли люди, которые перекрыли движение по трассе "Киев-Харьков".

После этого в поддержку жителей Полтавской области такую акцию протеста устроили и в Валках Харьковской области.

"Страна" уже писала о том, что в январе 2021 года тарифы на газ для населения побьют исторический рекорд, поэтому "тарифный бунт" может распространиться по всей Украине.