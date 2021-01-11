Начиная с субботы, 9 января, на приграничных пунктах пропуска в Украине фиксируется увеличение потока. По словам пограничников, большинство людей выезжает из страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как рассказывают пограничники, перед некоторыми пунктами пропуска возникли скопления транспортных средств, вплоть до 300 автомобилей. Поэтому ГПСУ было вынуждено увеличить количество пограничных нарядов, чтобы оптимизировать пропуск людей.

За выходные дни государственную границу пересекли 150 000 человек и около 30 000 автомобилей. При этом большинство людей и транспорта выезжали из страны.

Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где находится около 100 машин для оформления.

Из Украины после Рождества массово выезжают люди. Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, украинские пограничники составили топ-5 задержаний на границе страны, которые произошли в ушедшем 2020 году.

Также "Страна" рассказывала, что пограничники в 2021 году планируют закупить десять французских вертолетов Airbus.