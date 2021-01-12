В Украине школьники и студенты вернулись с зимних каникул и приступили к дистанционному обучению, как того требует действующий в стране локдаун.

Учитывая, что "тотальный карантин" в Украине продлится до 24 января, эти две недели родителям и детям придется несладко.

Многие украинцы уже начали жаловаться на сложившуюся ситуацию в соцсетях.

Правила дистанционного обучения

В онлайн-режиме младшие и старшие классы будут обучаться до конца локдауна - 24 января.

Накануне Минобразования выпустило рекомендации для учителей. Им советуют использовать такие приложения, как Skype, Hangouts и Zoom либо другие проверенные веб-ресурсы.

Отдельно преподавателей попросили следить за своим внешним видом и выбирать подходящий фон для обучения. На нем не должно быть посторонних предметов, которые предоставляли бы личную информацию (имя, фамилия, личные фото, сертификаты и прочее).

Напомнили учителям и о том, что они сами могут устанавливать правила во время онлайн-уроков, например, требовать чтобы ученики одевались так, как в школу и подключались без опозданий.





Рекомендации Минобразования

Продолжительность занятий при обучении удаленно остается неизменной: 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов

При этом во избежание рисков для здоровья учитель будет строить свой урок так, чтобы часть времени отводилось на непрерывную работу с компьютером, во время которой он может объяснять материал учебного занятия, применять интерактивные приемы обучения, проверять результаты обучения и т.д. Остальное время учебного занятия учитель проводит в асинхронном режиме, когда ученики могут выполнять упражнения в рабочей тетради, работать с текстом и задачами в учебнике, выполнять творческие задания и тому подобное.

В конце занятия учитель может вернуться к режиму видеоконференции (для обсуждения выполненных заданий, работы с электронной образовательной платформой и т.д.).

Обязательными при работе с компьютерами должны быть упражнения на двигательную активность и гимнастика для глаз.

"Как разделить один ноутбук на четырех детей?"

На самом деле обучение на дистанционке только на первый взгляд выглядит просто и понятно. Большинству семей такой формат уроков не подходит из-за скромных жилищных условий, недостатка компьютерной техники и других условий.

Под постом министерства с рекомендациями для учителей пользователи пишут, что сам факт проведения уроков из дома нарушает право на неприкосновенность жилья.

"Смешно. Какой фон должен выбрать учитель. На кухне закрылась - вот тебе и урок".

В некоторых школах учителя приходят в классы, чтобы вести уроки онлайн, но и там есть свои нюансы. Например, приходится преподавать в верхней одежде и шапке, поскольку в школах экономят на отоплении. Какой тут внешний вид.

Также учителя интересуются, как, например, проводить уроки труда онлайн: "Хотелось бы услышать рекомендации, как провести дистанционно урок на тему: Гибка тонколистового металла? Изготовление коробочки для мелких деталей?

Политический аналитик Михаил Чаплыга пишет о том, как во время дистанционной работы и обучения квартиры превратились в интернет-хабы, где домочадцам приходится делить квадратные метры жилплощади между собой.

"Задача: сколько должно быть комнат в квартире, сколько нужно компьютеров и планшетов, какой должен быть интернет, если в доме 2 детей на дистанционке и 2 родителей тоже на удаленке.

Если вам вдруг удалось решить эту задачу... дополним ее вопросом, как при этом что-то делать в доме по дому и на кухне?

Подсказки: используйте туалет и ванную... Очень способствуют дистанционному общению с учителем и классом", - написал он в Facebook.

О том, что происходит в семьях, где больше одного ребенка, пишут и другие пользователи.

"Как? Как разделить один ноутбук на четырёх детей одновременно? (трое - школьники, одна - подготовка к школе). Не говоря уже о том, что есть ещё двое малышей, за которыми нужно смотреть...

Каждому нужно организовать тихое место для учебы, т.к. дети сидят с включёнными микрофонами (отвечать необходимо на вопросы учителей в онлайне), каждому нужен ноут с нормальным интернетом, чтоб не вырубало во время онлайна...

Видимо у тех, кто разрабатывал программу ‘дистанційного навчання‘ по одному ребёнку, не более", - пишет подписчица группы "Батьки SOS" Юлия Туржанская.

"Спрашивала у соседки, 3 пацана школьника. Два старших на телефонах сидят, младший на планшете", - рассказывает пользовательница Светлана Николаенко.

Многодетная мать Екатерина Тимченко пишет, что "забила на эту учебу".

"У меня 4 школьника и один ноут, учителя твердят, чтобы другие со своих мобильных заходили, а как организовать рабочее место всем да ещё и одновременно, когда в Семье 7 детей? Вот я и "забила" на эту учебу. Правда".

При этом многие пользователи пишут, что специально купили детям наушники с микрофонами, чтобы они друг другу не мешали. Также, если дома не хватает компьютеров или планшетов, дети занимаются с мобильных телефонов. Хотя очевидно, что там информацию можно воспринимать в основном на слух.

Украинская телеведущая и мать пятерых детей Снежана Егорова тоже негативно отзывается о дистанционном обучении. "Я с первого дня этого беспредела об этом говорю... такое образование, чтобы убить даже в зародыше стремление детей к обучению", - пишет она.

Пользователь Елена Зелинская из Киева тоже говорит об аналогичной проблеме своего ребенка: "Удивительно, сегодня утром та же проблема. Доця бегает с компом ищет где притулиться".

Также пользователи пишут об удивительных уроках физкультуры, которые проходят в зуме. "Правда учительница упражнений показать не смогла, так как сидела в классе информатики", - рассказала Анаит Пыркова.

Нелегко дается "дистанционка" и преподавателям. Об одном опыте ноу-хау поведала Инна Соменко.

"У меня есть знакомая. Учитель младших классов. У нее два сына, один студент на удаленке, второй школьник старших классов на удаленке и однокомнатная гостинка. Кухня и комната для сыновей, а она купила валенки и обогреватель чтобы преподавать на балконе! На Балконе Карл!", - пересказала историю своей знакомой женщина.

Родители пишут и о том, что никто не компенсирует плату за электроэнергию и амортизацию технических средств.

И что такими темпами план свыше 100 кВт будет выполнен и перевыполнен, так как целыми днями вся семья у компьютера.

Есть пользователи, которые откровенно смеются над таким образованием. "При правильном подборе литературы... в туалете... можно получить нехилое образование", - комментирует Николай Чудо.

"Место под кроватью - это скрытые, новые возможности!", - убежден Андрей Чернышев.

Отдельные проблемы в сельской местности или небольших городах, где есть трудности с доступом в интернет, а у многих семей элементарно нет дома компьютеров.

Как рассказала "Стране" жительница Волновахи (Донецкая область), учительница им сбрасывает задания по СМС, и дети с родителями сами вынуждены разбирать эти темы в учебнике.

При этом в соцсетях пишут, что в сельских школах проблематично организовать обучение даже одного ребенка - из-за отсутствия интернета.