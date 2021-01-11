Глава политической силы "Голос" Кира Рудик заявила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило им государственное финансирование.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным политическим давлением", - сказала она.

Также Рудик заявила, что партия намерена обжаловать это решение, назвав при этом НАПК инструментом для политического давления.

Напомним, до этого государственного финансирования лишили политическую партию Юлии Тимошенко. Причиной назвали нарушения, которые обнаружили в отчетности.

Также "Страна" рассказывала, что Окружной административный суд Киева отказал "Партии Шария" в выделении ей 3 млн 223 тысяч гривен государственного финансирования.