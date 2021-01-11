С понедельника, 11 января, в Германии на территории всех 16 федеральных земель действует усиленный карантин.

Об этом сообщает Zeit Online.

Десять земель ввели новые правила с понедельника, 11 января. А несколько земель ужесточили карантин раньше: Гамбург - в пятницу, а Берлин, Тюрингия и Нижняя Саксония - в воскресенье.

Ограничения будут действовать до 31 января. А в Саксонии власти уже объявили, что меры будут действовать как минимум до 7 февраля.

Новые правила предполагают:

Ограничение частных встреч членами одной семьи плюс еще одним человеком. Ранее ограничение составляло не более пяти человек из двух домохозяйств.





Обязательство предоставить два отрицательных результата тестов на коронавирус для тех, кто прибывает в Германию из районов повышенного риска. Между двумя тестами нужен минимальный пятидневный карантинный период, даже если первый был отрицательным.





Дополнительный 10-дневный отпуск по уходу за детьми для родителей. Родители-одиночки получат дополнительные 20 дней.





Жителям районов с семидневной заболеваемостью более 200 случаев на 100 000 жителей может быть запрещено выезжать на расстояние более 15 км от дома без уважительной причины.





Все магазины и услуги, которые считаются несущественными, останутся закрытыми.





Школы в основном закрыты, а учеников обучают дистанционно.





Работодателям рекомендуется позволять работникам работать дома, если это возможно.





Людям запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.





Религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях могут происходить при условии соблюдения гигиенических правил, но хоровое пение запрещено.

Напомним, в Украине локдаун действует с 8 января. "Страна" писала, как прошли первые дни "тотального карантина".

Также мы сообщали о том, что в Праге тысячи человек протестовали против локдауна.