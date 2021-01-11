Запретили хоровое пение и распитие алкоголя в общественных местах. Во всей Германии ужесточили карантин
С понедельника, 11 января, в Германии на территории всех 16 федеральных земель действует усиленный карантин.
Об этом сообщает Zeit Online.
Десять земель ввели новые правила с понедельника, 11 января. А несколько земель ужесточили карантин раньше: Гамбург - в пятницу, а Берлин, Тюрингия и Нижняя Саксония - в воскресенье.
Ограничения будут действовать до 31 января. А в Саксонии власти уже объявили, что меры будут действовать как минимум до 7 февраля.
Новые правила предполагают:
- Ограничение частных встреч членами одной семьи плюс еще одним человеком. Ранее ограничение составляло не более пяти человек из двух домохозяйств.
- Обязательство предоставить два отрицательных результата тестов на коронавирус для тех, кто прибывает в Германию из районов повышенного риска. Между двумя тестами нужен минимальный пятидневный карантинный период, даже если первый был отрицательным.
- Дополнительный 10-дневный отпуск по уходу за детьми для родителей. Родители-одиночки получат дополнительные 20 дней.
- Жителям районов с семидневной заболеваемостью более 200 случаев на 100 000 жителей может быть запрещено выезжать на расстояние более 15 км от дома без уважительной причины.
- Все магазины и услуги, которые считаются несущественными, останутся закрытыми.
- Школы в основном закрыты, а учеников обучают дистанционно.
- Работодателям рекомендуется позволять работникам работать дома, если это возможно.
- Людям запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.
- Религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях могут происходить при условии соблюдения гигиенических правил, но хоровое пение запрещено.
Напомним, в Украине локдаун действует с 8 января. "Страна" писала, как прошли первые дни "тотального карантина".
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