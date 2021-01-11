В сети опубликованы фото яхты, на которой якобы экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко отдыхает с семьей в Эквадоре в районе Галапагосских островов.

"Петр Порошенко отдыхает на Галапагосских островах, об этом стало известно десять дней назад. Семья пятого президента в конце ноября на условиях анонимности арендовала одну из самых дорогих "на районе" яхт ARCHIMEDES с портом приписки в городе Бристоль", - говорится в сообщении телеграм-канала "Карточный офис".

По его данным, стоимость аренды яхты составляет около $350 тысяч в месяц. А на борту вместе с Порошенко находится еще 9 человек.

"После того как местные журналисты вечером подошли к яхте и попросили аудиенции у Петра Алексеевича, борт поднял якорь и ушел в неизвестном направлении несмотря на то, что по правилам в позднее время яхта должна оставаться на якоре", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что чем известны Галапагосы, куда уехал отдыхать Порошенко.

Также мы сообщали, что Азаров рассказал, как Порошенко уговорил Януковича дать ему должность министра экономики.