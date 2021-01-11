В понедельник, 11 января, заседание по обжалованию меры пресечения застройщика Максима Микитася не состоялось, его перенесли на 20 января.

Об этом сообщает корреспонеднт "Страны".

Скандального застройщика доставили в зал. Позже стало известно, что заседание перенесли на 20 января на 11:00 в связи с тем, что не явились прокуроры.

Напомним, 31 декабря Шевченковский райсуд Киева принял решение о заключении Микитася под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.

Дело, по которому подозревают застройщика, касается похищения и вымогательства денег у киевского юриста компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю. Инцидент произошел 8 декабря, "Страна" подробно о нем рассказывала.

Также мы писали о том, что Микитась является фигурантом еще одного дела, где он обвиняется в завладении 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Нацгвардии. При этом в начале декабря Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася из СИЗО, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.