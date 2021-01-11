В Москве от осложнений после перенесенного коронавируса скончалась мать скандально известного артиста Алексея Панина Татьяна Власова, которая был редактором издательства "Наука". Об этом сообщает "СтарХит".

По данным издания, смерть женщины наступила еще 5 января, но родственники сообщили об этом только сегодня. Церемония прощания с покойной пройдет в ближайшие дни. Источник заявил, что Панин, проживающий в испанском городе Торревьеха с дочерью Анной, вскоре прибудет в Москву на похороны.

Сам артист никак не комментировал эти сообщения.

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