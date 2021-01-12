Во вторник, 12 января, всем знакам Зодиака нужно отказаться от непредвиденных трат, придерживаться карантинных мер и бережно относиться к здоровью. Период накануне новолуния может быть наполнен некоторыми переживаниями и проблемами, из-за которых окружающие способны раздражаться по пустякам.

Ниже приводим подробный гороскоп на сегодняшний день. Также читатели могут ознакомиться с прогнозом на предстоящую неделю - с 11 по 17 января, когда Львам нужно ориентироваться на прибыль, а Козерогам - на борьбу со страхами.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодня вашему знаку Зодиака будет полезно усвоить один урок от покровителя 2021 года - четко разделять необходимые материальные расходы и безумные траты. Вечер лучше провести дома, четко придерживаясь всех запретов нынешнего локдауна.

Телец (21 апреля - 21 мая)

У вас может напрочь отсутствовать желание работать, но если немного мотивировать себя, все дела покажутся вам легкими. Вечером можно порадовать себя банными процедурами или вкусным ужином. Так или иначе, сейчас важно поддерживать здоровый режим дня.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы иногда не в силах совладать с желанием съесть очередную порцию десерта, чтобы притупить свою неудовлетворенность жизнью. Но вместо еды, которая принесет лишние килограммы, можно подумать о смене имиджа или вознаградить себя дневным сном в качестве премии.

Рак (22 июня - 22 июля)

Чтобы начать гармоничную жизнь прямо сейчас, Ракам полезно расслабить тело и поднять себе настроение всеми возможными способами. Так вы легко справитесь с любыми предложениями и даже заведете полезные знакомства. Единственное, чего нужно избегать, - финансовых трат.

Лев (23 июля - 23 августа)

Физическая активность сегодня будет весьма кстати. Для начала будет достаточно выполнить по 10 отжиманий и приседаний. Звезды настоятельно рекомендуют уже сейчас втягиваться в спортивный режим, чтобы зарядиться хорошим настроением и с успехом выдержать все испытания дня.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Эксцентричность Дев сегодня может сыграть злую шутку. Чтобы добиться успеха, нужно проявить внимание по отношению к коллегам, соседям и родным. Звезды советуют не показывать на людях своего отчаяния и не выражать лишние эмоции. Они могут принести вам неприятности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если хотите, чтобы работа была сделана хорошо, сделайте ее сами. Сегодня вы вряд ли сможете добиться от окружающих осмысленной деятельности. Поэтому смело высказывайте идеи, с которыми и руководство, и коллеги будут согласны.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионы могут прослыть суперстратегами, которые способны идти к победе, несмотря на тернистость пути. Вашему аналитическому уму и решительности найдется достойное применение, но придется потрудиться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцы могут ощутить в себе мощную энергию, которая поможет осуществить самую несбыточную надежду. Вам крупно повезет, если сумеете использовать свои силы в мирных целях. За мужество и терпение получите вознаграждение.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Постарайтесь сдержать свой гнев, если сегодня вы увидите нелогичные поступки близкого человека. Сейчас не лучшее время для конфликтов, когда вам на пятки наступают конкуренты по работе. Звезды рекомендуют тщательнее планировать дела, чтобы никто не смог обвинить вас в бездеятельности.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Для Водолеев этот день может показаться скучным и весьма продолжительным. Чтобы хоть как-то разнообразить его, находите больше поводов для смеха и радости. А вот финансы лучше беречь, отказываясь от незапланированных кутежей и капризов второй половинки.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Нехватка денег - не повод для ссор с любимым человеком. Тем более, что именно поддержка друг друга в трудные моменты способна упрочить ваш союз. Во всяком случае, руководствуйтесь тем решением, которое подсказывает вам сердце, а не книги по психологии.