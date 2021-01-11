В понедельник, 11 января, власти Албании объявили о начале массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Кроме того правительство страны получило 500 тысяч доз препарата от Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Рама сообщает местное издание Exit News.

По его данным, спортивный стадион Эйр Албания в Тиране станет первым центром вакцинации. Рама добавил, что правительство Албании получило 500 тысяч доз препарата от Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech.

Вместе с тем, Рама не рассказал о деталях процесса вакцинации, а именно, кто первым получит вакцину и какого протокола будет придерживаться страна. Ранее он заявлял, что первыми вакцину получат врачи.

Албания стала 51-й страной мира, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

1 января 2021 года Рама объявил, что первые 10 750 доз вакцины поступят в Албанию на третьей неделе января. Еще 30 250 доз приедут в страну в феврале, а остальные будут поступать ежемесячно согласно правительственному плану прививок, который еще не обнародован.

Напомним, Венгрия начала массовую вакцинацию населения препаратами компании Pfizer и BioNTech 26 декабря, что на день раньше, чем договорились это сделать все страны Европейского Союза.

После этого уже во многих странах стартовала вакцинация от Covid-19. По количеству прививок от коронавируса на данный момент лидируют сразу три страны - Китай, США и Израиль. Однако в Украине пока вакцинация не начиналась.

Напомним, как выяснила "Страна" в Киеве началась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса чиновников и бизнесменов. После этого СБУ начало расследование ввоза в Украину лекарственных средств под видом вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

Между тем, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украину могут попасть вакцины Pfizer или Moderna.