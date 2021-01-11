Австрийский институт гуманитарных наук опубликовал данные о новом приглашенном научном исследователе из Украины. Им стала секретарь по международным отношениям "Национального корпуса" Елена Семеняка, фото которой с нацистским флагом опубликовано в соцсетях.

На это обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Елена Семеняка, по словам Долинского, - бывшая пресс-секретарь "Правого Сектора" и секретарь по международным отношениям "Национального корпуса". Австрийский институт гуманитарных наук опубликовал ее фото и информацию, в соответствии с которой она стала новым приглашенным научным исследователем.

"Бывшая пресс-секретарь "Правого Сектора" теперь будет совмещать работу в Нацкорпусе и институте. Институт имеет также исследовательские программы по Холокосту", - написал Долинский.

Также он опубликовал фото Семеняки, которая зигует на фоне нацистского флага в компании других единомышленников. После того, как на это обратил внимание Долинский, фото Семеняки и информация о ней исчезли с сайта института.

Напомним, Семеняка давала комментарий для статьи Time о том, как "Азов" через Фейсбук вербует радикалов и обучает неонацистов со всего мира.

Также мы писали о том, что Елена Семеняка в качестве представителя "Азова" общалась с журналистом Harper's Magazine, который в материале об украинских ультраправых упоминал о ее фотографии со свастикой и нацистским приветствием.