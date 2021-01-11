Министерство здравоохранения России разрешило центру имени Гамалеи провести клинические исследования новой вакцины от коронавируса под названием "Спутник Лайт".

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Также известно, что в исследовании примут участие около 150 добровольцев. Мероприятия будут проходить в трех медицинских организациях: первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Минздрава РФ, научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

Особенностью "Спутника Лайт", по словам ученых, будет всего один укол и более короткий период выработки антител к коронавирусу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский довольно путано объяснил, почему наша страна отказывается от российской вакцины "Спутник V".

Напомним, харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины "Спутник V".