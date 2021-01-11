Быстрая выработка антител с одного укола. В России начали испытания новой вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения России разрешило центру имени Гамалеи провести клинические исследования новой вакцины от коронавируса под названием "Спутник Лайт".
Об этом говорится на сайте ведомства.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
Также известно, что в исследовании примут участие около 150 добровольцев. Мероприятия будут проходить в трех медицинских организациях: первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Минздрава РФ, научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ.
Особенностью "Спутника Лайт", по словам ученых, будет всего один укол и более короткий период выработки антител к коронавирусу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский довольно путано объяснил, почему наша страна отказывается от российской вакцины "Спутник V".
Напомним, харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины "Спутник V".