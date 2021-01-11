С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело. Теперь его будут использовать во всех официальных документах на литовском языке

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием", - сообщил глава Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Решение, принятое комиссией два года назад предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным", - сказал Антанайтис.

По его словам, Сакартвело становится официальным, полным названием, что облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять", - сказал глава комиссии.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское.

Напомним, еще в мае 2018 года правительство Грузии утвердило новое официальное название Литвы в стране. Теперь ее будут называть - Лиетува. Это было сделано в ответ на решение Госкомиссияи по вопросам литовского языка, которая утвердила альтернативное название Грузии - Сакартавело.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-президент Петр Порошенко после протестов в Грузии предложил переименовать в украинском языке Грузию в Сакартвело.

Также мы сообщали, что лидер грузинской правящей партии Иванишвили объявил об уходе из политики.