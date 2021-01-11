Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с лидером Молдовы Майей Санду завтра, 12 января.

Об этом сообщает пресс-служба президента страны у себя на странице в Facebook.

"12 января Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом", - рассказали чиновники.

В Офисе президента добавили, что по результатам переговоров глав государств будут подписаны ряд двусторонних документов.

Напомним, о визите Санду в Украину стало известно еще в среду, 6 января. Как рассказала сама президент Молдовы, во время общения с Владимиром Зеленским она обсудит вопросы безопасности в регионе и реформы на пути Молдовы и Украины в ЕС.

Для самой Санду это первый заграничный визит после победы на выборах. На них ее поддрежали 57,72% избирателей.