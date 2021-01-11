В Москве от коронавируса скончался известный психиатр, криминалист, широко известный как эксперт "Битвы экстрасенсов" 82-летний Михаил Виноградов. По данным российских СМИ он умер еще 1 января, но огласке этот факт придали только сегодня.

Известно, что Михаил Виноградов был госпитализирован еще 19 декабря, но его состояние с каждым днем только ухудшалось.

Информацию о смерти Виноградова подтвердили в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Михаил Виноградов был участником нескольких сезонов телешоу "Битва экстрасенсов". По результатам испытаний психиатр и криминалист участвовал в отборе финалистов шоу. Также он много лет сотрудничал с ФСБ и МВД. Виноградова интересовали поведение человека в экстремальных ситуациях и формирование психологического портрета преступника.

"Виноградов помогал российским силовикам расследовать громкие уголовные дела. Например, именно он составил первый физический и психологический портрет битцевского маньяка", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

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