Депутаты регионального парламента земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии одобрили создание специального фонда, цель которого в том числе помочь компаниям обойти американские санкции против проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, представители партий СДПГ, ХДС и Левые проголосовали "за" создания Фонда защиты климата и окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания, а "Альтернатива для Германии" воздержалась.

"Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также в рамках временной операционной деятельности будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода "Северный поток-2" для обеспечения надежных поставок природного газа. Последующая эксплуатация газотранспортной системы будет осуществляться через Nord Stream 2 AG", - рассказали в компании Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что после годового перерывы из-за санкций США Россия в декабре возобновила строительство "Северного потока - 2". Трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.

После чего должен быть построен отрезок газопровода в водах Дании.