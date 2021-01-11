Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай в четверг, 14 января, для совместного с китайскими учеными установления происхождения коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает SCMP.

В сообщении без подробностей говорится о том, что в течение шести недель специалисты ВОЗ и китайские ученые будут работать вместе.

"Полевая миссия должна начаться в Ухане и включать изучение больничных записей при обнаружении случаев, которые могли быть ранее, чем первые случаи, обнаруженные в Китае в декабре 2019 года, когда стало известно о первой группе пациентов", - указано в сообщении.

Такое сообщение китайского правительства появилось после того, как ранее Китай блокировал приезд экспертов ВОЗ - им отказали во въезде в страну. Но официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин назвал это недоразумением и заявил, что китайские власти находятся в тесном сотрудничестве с ВОЗ в борьбе с пандемией.

Ранее "Страна" писала о том, что Китай закрыл два города из-за вспышки коронавируса.

Также мы сообщали, что советник Трампа обвинил Китай в утечке коронавируса, а Пекин потребовал доказательства.