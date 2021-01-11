В США готовят новый бунт - сторонники Дональда Трампа собираются на "Марш миллиона ополченцев" (Million Militia March) в день инаугурации Джо Байдена 20 января возле того же Капитолия.

Несмотря на десятки заведенных уголовных дел и задержаний по обвинению во "внутреннем терроризме" против участников штурма Капитолия, которые пытались сорвать утверждение Байдена президентом, и несмотря на блокировку Трампа и его соратников в соцсетях, трамписты объединяются для второго большого похода на Вашингтон.

На этот раз - чтобы сорвать приведение Байдена в должность.

"Пощады не будет, будет война"

В США говорят об угрозе большой бойни. В частности, о готовящемся восстании 20 января предупредил министр армии США Райан Маккарти в разговоре с членом Палаты представителей Джейсон Кроу, о котором он рассказал в своем Twitter.

Маккарти обеспокоен, что среди сторонников Трампа, которые 6 января захватывали Капитолий, были действующие военные и военнослужащие в резерве. В день инаугурации военные также планируют участвовать в новом протесте.

В соцсети Parler, в которой нашли пристанище консерваторы после изгнания из Twitter, трамписты призывают прийти на "Марш миллиона ополченцев".

"Время мирных протестов прошло, они украли выборы. Возьмем назад нашу страну", - пишет в Parler пользователь под ником James T, запустивший постер марша и призывающий взять с собой оружие.

Либеральные СМИ также пишут о том, что в день инаугурации Байдена ультраправые сторонники Трампа готовят марш.

Уверенные в том, что выборы были украдены и на них на самом деле победил Трампа, они планируют съехаться в Вашингтон накануне, 19 января.

"Многие из нас вернутся 19 января 2021 года с нашим оружием в поддержку решимости нашей нации, которую мир никогда не забудет. Мы придем в количестве, с которым не сможет сравниться ни одна постоянная армия или полицейское подразделение", - цитирует NBC News одного из трампистов, популярного пользователя Parler.

"Второй раунд - 20 января. На этот раз пощады не будет. Меня даже не волнует, останется ли Трамп у власти. Мне нужна война", - поделился планами аноним на платформе TheDonald.win, где оставляют комментарии сторонники Трампа.

Ни секретная служба, которая следит за безопасностью инаугурации, ни спецслужбы, ни полицейские не дают комментариев СМИ по поводу того, как они готовятся встречать трампистов 20 января.

Также несколько митингов запланированы в преддверии инаугурации, на 17 января, их организовывают члены крайне правого движения, называющие себя Bugaloo bois (вugaloo - выпивший).

Они впервые засветились в прошлом году на митингах, призывающих к защите прав Второй поправки к Конституции США о праве людей владеть оружием.

Еще до инаугурации Байдена, в последнее воскресенье президентства Трампа 17 января, по данным Washington Post, может произойти повторная атака на Капитолий и другие административные здания.

"Войска будут стрелять"

Тем временем многие умеренные сторонники Трампа полагают, что среди тех, кто готовит новый протест 20 января, могут быть провокаторы и "засланные казачки" из ультралевых движений.

"То, что произошло 6 января, было подстроено", - написала в Facebook Эви Кокалари, создатель страницы "Партия патриотов", которая изначально называлась "Вторая инаугурация Трампа 20 января". Но событие, которым заинтересовались больше 300 тысяч сторонников Трампа, переименовали после того как Facebook деактивировал страницу, что 20 января состоится инаугарция Байдена.

Сторонник Трампа из Чикаго Либо Смит признался "Стране", что готов протестовать, но мирно. Он участвовал в митинге 6 января (но не врывался в Капитолий), однако 20 января останется дома.

"Нас, десятки миллионов проголосовавших за Трампа американцев, просто назвали "внутренними террористами", и теперь военные не будут сомневаться перед тем, как нажать на курок. Заблуждаются те, кто думает, что войска не будут стрелять по американским гражданам. На марш против инаугурации Байдена пойдут, наверное, самые отчаянные и радикальные", - сказал нам Смит.