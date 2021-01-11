Директору международного аэропорта в Кривом Роге сообщили о подозрении, обвинив в завладении 5,3 млн гривен в результате злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем, с целью завладения бюджетными средствами, он подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена. В результате таких действий государству нанесено более 5,3 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Также в Офисе генпрокурора рассказали, что представители местной прокуратуры уже сообщили о подозрении директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог". Открыто уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Кривом Роге одно из заведений продолжило работу, несмотря на введенный в Украине локдаун. Когда на место нарушения приехала полиция, отдыхающие отказались расходиться и избили инспекторов.

Также мы писали, как бывшего руководителя Херсонской ТЭЦ посадили почти на пять лет за растрату 8,7 млн грн и злоупотребление служебным положением.