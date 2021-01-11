Сегодня в Киеве будет слушаться апелляция застройщика Максима Микитася, которого 31 декабря на два месяца отправили в СИЗО.

Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в организации похищения юриста и вымогательстве у него крупных сумм денег.

Интересно, что Микитась в начале декабря только вышел из следственного изолятора - после того, как дал НАБУ показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Это произошло после того, как Татаров раскритиковал руководство НАБУ и обвинил его в работе на иностранные структуры. И вскоре подозрение Татарову на основе показаний Микитася подписал и.о. главы антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Но интересно, что именно этот прокурор в свое время пытался выпустить Микитася из Украины, хотя тот был уже под следствием. Год назад - 20 января - застройщика, который уже был подозреваемым по делу о квартирах Нацгвардии, детективы НАБУ сняли буквально с рейса в Лондон.

Как выяснилось, разрешение на выезд ему тогда подписал замглавы САП Максим Грищук.

В документе говорится, что Микитась может выехать на лечение, которое продлится четыре дня - с 20 по 24 января. 25-го Микитась должен был вернуть паспорт, который ему выдали для выезда за рубеж.

Правда, с рейса застройщика тогда сняли. И, как писали СМИ, Грищук свое разрешение в последний момент отменил.

При этом ранее, осенью 2019 года, представители САП во время суда по избранию меры пресечения для Микитася, заявляли, что он пытался организовать убийство одного из свидетелей.

"Прокурор САП заявил, что экс-депутат Микитась раздумывал об убийстве свидетеля и подозреваемого в деле против него на 82 млн грн", - заявляли тогда в Центре противодействия коррупции.

Сейчас эту тему НАБУ и САП уже не поднимают.

Но, по данным "Страны", заявлениями о возможной причастности Микитася к организации убийства свидетеля заинтересовалась Национальная полиция.

"Это серьезное обвинение, которое прозвучало в рамках судебного процесса. Наша обязанность - открыть уголовное производство и расследовать возможную причастность Микитася к этому преступлению", - сказал "Стране" источник в Нацполиции.

Ранее мы рассказывали, что против Максима Грищука открыли дело за вынесение "пидозры" Олегу Татарову по заведомо ложному обвинению.

Детальнее о деле против Татарова и роли в нем Микитася - в материале "Страны" Свобода в обмен на показания против Татарова. Почему НАБУ выпустило на волю скандального застройщика Микитася.